وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، هبوط الصادرات السلعية في فبراير الماضي إلى التراجع في الصادرات البترولية بنسبة 3.8 بالمئة إلى 73.16 مليار ريال، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في شهر فبراير 2024 إلى 77 بالمئة مقارنة بنسبة 78.4 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2023، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بـ 4.1 بالمئة إلى 15 مليار ريال.

كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.3 بالمئة في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2024 بنسبة 2 بالمئة عن شهر فبراير 2023 وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8 بالمئة.

فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في شهر فبراير 2024 إلى 77 بالمئة مقارنة بنسبة 78.4 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر فبراير 2024 بنسبة 12.3 بالمئة لتصل إلى 63 مليار ريال.

وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 21.8 بالمئة عن نفس الشهر من العام السابق ليصل إلى 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 41 مليارا كان قد سجلها في نفس الفترة قبل عام.

وبالمقارنة مع الشهر السابق يناير 2024 فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.1 بالمئة بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 8.5 بالمئة، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.4 بالمئة بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 13.0 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2024.