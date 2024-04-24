وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش وحوم حول أعلى مستوى في أسبوع مع صعود قطاع التكنولوجيا 2.4 بالمئة.

وتلقت أسهم شركات التكنولوجيا دعما بعد أن رفعت شركة إيه.إس.إم إنترناشونال توقعاتها لأرباح الربع الثاني وأرجعت هذا إلى طلب أقوى من المتوقع من الصين ومبيعات أعلى لبعض المنتجات، وهو ما دفع أسهم الشركة للارتفاع 12.2 بالمئة.

لكن انخفاضا نسبته 0.9 بالمئة في قطاع البنوك في منطقة اليورو حد من المكاسب بضغط من تراجع بلغ 9.6 بالمئة في سهم هاندلس بانكن السويدي بعد أن أعلن عن تسجيل أرباح صافية في الربع الأول تقل عن توقعات السوق بسبب ارتفاع النفقات.

كما واجه ستوكس ضغطا هبوطيا بسبب تراجع سهم روش السويسرية للأدوية 2.3 بالمئة بعد تراجع المبيعات في الربع الأول ستة بالمئة. كما هبط سهم كيرينج 9.3 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع السلع الفاخرة إنها تتوقع هبوطا بين 40 و45 بالمئة في الأرباح التشغيلية للنصف الأول.