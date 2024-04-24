وقالت مياهنا في إفصاح للبورصة إن الشركة التي تمزج في ملكيتها بين القطاعين العام والخاص تعتزم طرح 30 بالمئة من رأس مالها المصدر من خلال طرح 48277663 سهما عاديا مملوكة حاليا لشركة رؤية للاستثمار.

ومن المتوقع أن تستمر عملية بناء سجل الأوامر في الفترة من 28 أبريل إلى الثاني من مايو وبعد ذلك سيتم تحديد سعر الطرح النهائي.

جاء هذا في بيان صدر عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي.