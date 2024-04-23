وبنك "يو.بي.إس" مصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيّات وشركة خدمات مالية، تأسّس في سويسرا، ويقع مقر البنك الرئيسي في مدينتي زيورخ وبازل.

ويتمتع البنك بحضور ملموس في جمِيع المراكز المالية الكبرى باعتباره أكبر مؤسَّسة مصرفية سويسريَة في العالم.

كما تشتهر خدمات عملاء "يو بي إس" بالسرية الصارمة بين البنك والعميل وثقافة السرية المصرفية، وله مراكز كبيرة في أسواق أميركا الشمالية والجنوبية، وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتأسس بنك "يو.بي.إس" في 1862 مَع بداية ظهور الصناعة المصرفية السويسريَّة.