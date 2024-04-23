تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو بنسبة 1.63 بالمئة إلى 88.42 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 1.46 دولار أو بنسبة 1.78 بالمئة إلى 83.36 دولارا للبرميل.

وتراجع مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات "ستاندرد اند بورز غلوبال" تباطؤ أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بفعل ضعف الطلب.

وعادة ما يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى زيادة الطلب على النفط المقوم بالعملة الأميركية من المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتلقى النفط المزيد من الدعم من بيانات منطقة اليورو التي أظهرت توسع أنشطة الأعمال بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا هذا الشهر.

وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس "تعرضت السوق لضغوط بسبب النمو الضئيل أو المعدوم خارج منطقة اليورو، لذا فإن أي شيء يظهر تحسنا ينبغي أن يكون داعما".

وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بفعل انحسار التوتر بين إسرائيل وإيران، إلى جانب المخاوف بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط.

وقال جوراف شارما وهو محلل مستقل معني بالنفط ويقيم في لندن: "من ناحية، لا تزال هناك شكوك قائمة بشأن أداء الاقتصاد الصيني، بينما من ناحية أخرى، هناك شعور قوي بأن أوبك ستتمسك بإجراءاتها الداعمة للأسعار".

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم، يوم الجمعة لتقييم اتجاه السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين.