وأوصى مجلس إدارة المجموعة بدفع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 18.5 فلساً لكل سهم عن السنة المالية، بالإضافة إلي أسهم منحة بنسبة 5 بالمئة من رأس المال.

كما قامت المجموعة سابقاً بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.25 فلساً لكل سهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 65.31 مليون درهم إماراتي (نحو 17.8 مليون دولار)، تماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح النصف سنوية.

وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة للعام 146.5 مليون درهم إماراتي، مما يعكس زيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالأرباح السنوية الموزعة في عام 2022.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "نحن نعمل علي أن يستفيد المساهمين من نتائج أعمالنا الناجحة من خلال توزيع الأرباح النقدية والأسهم، ويتماشى هذا الاختيار الاستراتيجي مع التزامنا الدائم بإعطاء الأولوية لخلق قيمة للمساهمين وتحقيق رؤيتنا الاستراتيجية الممتدة لعام 2025 وما بعدها".

وأعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن نتائجها المالية لعام 2023، متجاوزة النطاقات الإرشادية بنسبة نمو تتخطي 12 بالمئة علي أساس سنوي ليصل إلى 4.56 مليار درهم إماراتي.

كما ارتفع هامش أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 113 نقطة أساس ليصل إلي 15.1 بالمئة، مدفوعا بالنمو القياسي في قطاعات الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية.

وقد أعلنت المجموعة أيضًا عن نمو هامش صافي الربح الأساسي بمقدار 80 نقطة أساس ليصل إلى 7.5 بالمئة.