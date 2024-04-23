تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة مدعوما بأسهم قطاع التكنولوجيا الذي ربح 2.6 بالمئة مع إعلان شركة "إس.إيه.بي" عن قفزة بلغت 24 بالمئة في إيراداتها من الخدمات السحابية في الربع الأول إلى 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برمجيات تخطيط موارد المؤسسات.

وصعدت أسهم الشركة الألمانية 5.3 بالمئة.

وسجلت الأسهم الإيطالية الأداء الأفضل بين الأسواق الأوروبية، كما أغلق المؤشر "إف.تي.إس.إي 100" البريطاني مرتفعا إلى مستوى غير مسبوق لليوم الثاني على التوالي، بفضل ضعف الجنيه الإسترليني والنتائج الإيجابية للشركات.

وارتفع مؤشر قطاع التجزئة 2.2 بالمئة، مع ارتفاع سهم "إتش اند إم" بنسبة 4.2 بالمئة بعد أن رفع "مورغان ستانلي" السعر المستهدف للسهم.

وتصدر سهم منصة الخدمات المصرفية السويدية نورد نت المؤشر "ستوكس 600" بمكاسب بلغت تسعة بالمئة بعد أن تجاوزت أرباحها التشغيلية في الربع الأول التوقعات.

وصعد سهم "أسوشيتد بريتش فودز" تسعة بالمئة بعد أن توقعت الشركة المالكة لبرايم مارك "نموا كبيرا" في أرباح العام بأكمله.

وانتعشت الأسهم من أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر مع انحسار المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط وإعلان الشركات نتائج أعمال إيجابية وتصاعد الآمال فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مجموعات بورصات لندن أن من المتوقع انخفاض أرباح الربع الأول 12.1 بالمئة عن العام الماضي.