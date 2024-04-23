وقال حزب الله، الثلاثاء، إنه شن هجوما بطائرات مسيرة على قواعد عسكرية إسرائيلية شمالي مدينة عكا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن لا علم لديه بقيام حزب الله بقصف أي من منشآته، لكنه قال في وقت سابق اليوم إنه اعترض "هدفين جويين" قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل.

تحركات الأسهم

تخلى المؤشر السعودي عن مكاسبه المبكرة وانخفض بنسبة 0.2 بالمئة عند الإغلاق مع هبوط سهم عملاق النفط أرامكو 0.2 بالمئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي دون تغيير.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمئة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.7 بالمئة.

وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان، الاثنين، إن بإمكان البنوك وشركات التمويل تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للعملاء المتضررين من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وخالف المؤشر القطري الاتجاه في الخليج ليرتفع 0.5 بالمئة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وكذا بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 4.9 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع 4.5 بالمئة.