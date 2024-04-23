وقالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تقريرها السنوي لعام 2023، الثلاثاء، إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال كان أعلى بقليل من طاقتها الإنتاجية المعززة البالغة 11.4 مليون طن سنويا.

وبلغت إيرادات العام الماضي 4.9 مليار دولار، انخفاضا من 5.8 مليار دولار في عام 2022.

ولم يذكر التقرير سببا للانخفاض، لكن أسعار الغاز عالميا تراجعت العام الماضي بعد أن أدى الاضطراب الناجم عن اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى تسجيل أسعار قياسية في 2022.

وقالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إن شركة "قلهات للغاز الطبيعي المسال"، التي اندمجت مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في عام 2013، حققت إيرادات بلغت 2.4 مليار دولار العام الماضي.

وسلمت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 173 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي من 176 في عام 2022 و31 شحنة من سوائل الغاز الطبيعي.

وشكلت مبيعاتها 94 بالمئة من خلال العقود وستة بالمئة من المبيعات الفورية.

وقال حامد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في التقرير: "ظلت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال نشطة في السوق الفورية وتحسين العقود مستفيدة من زيادة المرونة والصفقات التي حققت مكاسب تزيد عن مليار دولار".

ووقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أمس الاثنين اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لتوتال إنرجيز، وهي إحدى المساهمين فيها، لمدة 10 سنوات اعتبارا من عام 2025، لتتمم بذلك إعلانا في أكتوبر بموافقة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على التوسع في إمدادات المساهمين لمدة تصل إلى 10 سنوات من بعد عام 2024.

وتأسست الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في 1994 بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز، وتمتلك الحكومة العمانية 51 بالمئة في الشركة، كما تمتلك شركة شل 30 بالمئة، فيما تتوزع الحصة المتبقية بين شركة كوريا للغاز الطبيعي المسال بواقع خمسة بالمئة، وشركة ميتسوبيشي اليابانية وشركة "ميتسوي اند كو" بواقع 2.77 بالمئة لكل منهما، فضلا عن اثنين بالمئة تمتلكها "بي.تي.تي.إي.بي" التايلاندية وما يعادل 0.92 بالمئة مملوكة لشركة إتوتشو.

ووقعت الشركة أيضا اتفاقيات توريد مدتها 10 سنوات مع شركة شل وشركة جيرا وهي أكبر شركة للكهرباء في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، بالإضافة إلى صفقات مع شركة "سيكيور إنرجي فور يوروب" المملوكة للدولة في ألمانيا، وشركة بوتاش المشغلة لشبكة الغاز الحكومية في تركيا.