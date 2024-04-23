وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات دبي"، أنها تمكنت من إعادة جدول الرحلات في مطار دبي الدولي إلى مساره الطبيعي بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، حيث يعمل المطار حالياً بمعدل 1400 رحلة جوية يومياً.

وقال غريفيث: "مع خلو الطرق المؤدية إلى المطار ومحيطه بالكامل من تراكمات المياه، عادت جميع مرافقنا وقوتنا العاملة والخدمات اللوجستية للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى وبكامل طاقتها، لقد واجهنا تحديات كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة، حيث تم إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى، لكن بفضل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، تمكنا من إعادة جدولة الرحلات وتعزيز القوى العاملة وتقديم المساعدة لجميع المسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات أو التأخيرات، وذلك لضمان راحتهم وسلامتهم".

وقال: "لقد شهدنا ظروفاً جوية استثنائية، وقد عمل موظفونا وشركاؤنا بلا كلل لإبقاء العمليات جارية قدر الإمكان ومساعدة الضيوف، ونودّ أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع من أسهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها بسرعة وكفاءة".

جدير بالذكر أنه تم تحويل 31 رحلة إلى دبي ورلد سنترال (DWC) لضمان استمرارية رحلات المسافرين، وبحلول 19 أبريل، تم تقديم الدعم بنجاح لجميع الضيوف في المطار ليتمكنوا من مواصلة رحلاتهم.

وأضاف غريفيث: "ظلت رفاهية الضيوف على رأس أولوياتنا طوال الفترة، وعلى الرغم من التحديات الأولية في نقل الإمدادات بسبب إغلاق الطرق حول مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، تمكنت مطارات دبي من توزيع أكثر من 75 ألف عبوة وجبات خفيفة للمسافرين المتضررين عبر كلا المطارين".

وأشار إلى وجود بعض التحديات المتبقية، بما في ذلك معالجة تراكم الأمتعة، وأكد على التعاون الوثيق مع شركاء الخدمة لمعالجة هذه التحديات، مع إدراك الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، معربا عن شكره للضيوف على صبرهم خلال هذه الفترة.

وأضاف غريفيث: "نُدرك تماماً التأثير المستمر لهطول الأمطار الغزيرة على المجتمعات والشركات المتضررة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ونشعر بحزن عميق إزاء ذلك، كما أننا نُؤكّد على دعمنا لموظفينا الذين تأثروا بشكل كبير بالطقس، وسنستمر في تقديم المساعدة لهم بأي طريقة ممكنة".

ومع استئناف العمليات التشغيلية المعتادة، نصحت "مطارات دبي" الضيوف بالوصول إلى مبنى المسافرين قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات فقط لتجنب الازدحام غير الضروري وتسهيل سير العمليات بسلاسة.