وستضيف حلول الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من كوالكوم كفاءة رائدة في استخدام الطاقة، وقابلية النقل، والمرونة والأداء مقابل السعر للعملاء الذين يقومون بتشغيل أحمال أعمال مكثّفة للذكاء الاصطناعي من الناحية الحسابية.

وتعتبر Condor AI من Core42 منصّة حوسبة سحابية متطورة تقدم طبقة بنية تحتية مُحسَّنة مع حلول متنوّعة من مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الرائدين في السوق، وستوفر إضافة مسرعات الذكاء الاصطناعي Qualcomm Cloud AI 100 Ultra أداء استدلال وكفاءة تكلفة لا مثيل لهما.

ومن خلال دمج تنسيقات البيانات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل الانعدام في التنظيم، والعينات التكهنية واستخدام الشبكة الكاملة المتخصصة لحالات الاستخدام من خلال توظيف مجموعة من تقنيات CS-3 من Cerebras و AI100 Ultra، ويمكن لمنصة Condor AI تقديم زيادة تصل إلى 10 أضعاف في الرموز المميزة لكل دولار.

وقال كيريل إفتيموف، مدير التكنولوجيا لمجموعة G42 والرئيس التنفيذي لشركة Core42: "نتعاون مع قادة التكنولوجيا العالميين لاستكشاف آفاق جديدة وإعادة تعريف إمكانات التكنولوجيا لخلق فرص تحويلية لشركائنا وعملائنا والمجتمع ككل. ومع استخدامنا لمسرّعات Qualcomm Cloud AI 100 Ultra، فإنّنا سنوفر وصولًا فريدًا إلى أداء الذكاء الاصطناعي الذي لا مثيل له بتكلفة بسيطة مقارنة بالتكلفة الحالية".

من جانبه قال ناكول دوجال، المدير العام لمجموعة السيارات والصناعة والسحابة في شركة كوالكوم تكنولوجيز: "يتيح هذا الحل التكنولوجي الوصول العالمي إلى منصة مُعدَّلة للاستدلال الفعال بالذكاء الاصطناعي على نطاق السحابة، كما يوفر هذا التحالف تقنيات ذكاء اصطناعي عالية الأداء، مع إمكانية نشرها بسهولة، وبتكلفة تسمح لجميع عملائنا بالاستفادة من أحدث ابتكارات النماذج".

وتوفر Condor AI من Core42 حلولًا مُحسَّنة للإنتاج لكل من السحابة الخاصة والعامة، مما يتيح القدرة على استيعاب أي نموذج مُدرَّب ونشره للإنتاج.