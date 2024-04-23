تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 0.3 بالمئة بما يعادل 29 سنتًا إلى 87 دولارًا للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ 27 مارس، بعد أن لامست 85.79 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم مايو، التي تنتهي صلاحيتها الاثنين، بنسبة 0.4 بالمئة، أو 29 سنتًا إلى 82.85 دولار للبرميل، بعد أن لامست 81.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع العقد الأكثر نشاطًا للخام الأميركي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.4 بالمئة، أو نحو 32 سنتًا إلى 81.90 دولار للبرميل.

وجاء تراجع الأسعار عقب تقارير أفادت بأن التوترات بين إسرائيل وإيران لن تشهد مزيدًا من التصعيد عقب الهجمات المتبادلة الأخيرة، والتي دفعت النفط لمكاسب قوية في الأسبوعين الماضيين.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" الجمعة عن تسارع نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، حيث أضافت البلاد المزيد من منصات التنقيب النشطة، ليرتفع إجمالي عددها إلى 511 منصة، وهو أعلى مستوى في 31 أسبوعًا.