تحركات الأسعار

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة إلى 2,330.51 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 17:52 بتوقيت غرينتش، ليسجل أكبر انخفاض خلال اليوم منذ أكثر من عام.

وتحدد سعر التسوية للعقود الأميركية الآجلة للذهب على انخفاض بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 2346.4 دولارا للأونصة.

وقال دانيال غالي، استراتيجي السلع في شركة "تي دي سيكيوريتيز": "تراجعت بعض المخاطر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز بعض نشاطات البيع في الذهب".

وقللت طهران من أهمية الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل بطائرة بدون طيار ضد إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الإقليمي.

وتعرض الذهب أيضًا لضغوط مع افتتاح المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على ارتفاع، مما أدى إلى خفض الطلب على الأصول الآمنة والتي لا تدر عائدا.

واستعادت الأسهم بعض قوتها منتصف الأٍسبوع الجاري كما انخفضت أسعار النفط والسندات بصورة طفيفة مما يشير إلى التحول بعيدا عن الموقف الدفاعي الذي تبناه المستثمرون مطلع الأسبوع.

وأدت التوترات الجيوسياسية إلى جانب عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية إلى دفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولارًا في 12 أبريل.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي يوم الجمعة للحصول على إشارات حول احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.