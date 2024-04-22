وقال رئيس الوزراء العراقي إن المذكرة التي تم توقيعها "تهدف إلى التعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي".

ووقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل، رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر، وزير المواصلات، جاسم بن سيف السليطي، ومن الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي.

وأكد بيان أن "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي".

من جانبه قال وزير التجارة التركي عمر بولات، الاثنين، إنه قد تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تعزيز الاستثمار في 10 مجالات، فيما أكد عقد ملتقى تجاري ثنائي مشترك في تركيا قريبا.

وقال بولات في كلمة له خلال ملتقى الاقتصاد العراقي التركي إن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 20 مليار دولار بجهود مشتركة بين البلدين"، مشيرا، إلى أن "الحكومة التركية تعمل على إقامة علاقات رصينة مع العراق".

وأضاف، أنه منذ عام 2023 بدأت العديد من اللقاءات بين الوفود العراقية والرئيس أردوغان لتطوير العلاقات وتعزيز الاجتماعات بين الطرفين"، لافتا إلى "أننا نشعر بحماس كبير بين البلدين بسبب هذه الاجتماعات".

وذكر بولات أن العلاقات التجارية العراقية التركية مهمة، معربا عن أمله أن "تكون الشراكة بين البلدين قوية وفاعلة لمعالجة الإشكالات أمام توقيع الاتفاقيات المشتركة".

وذكر، أن "الجانبين العراقي والتركي اتفقا على دعم عمل القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الاستثمار في 10 مجالات بينها الصناعة والصحة والطاقة والثقافة وتحسين العلاقات الخارجية وتطوير التعليم في العراق والعلاقات الدينية".

وكان العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية، خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها.