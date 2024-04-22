وبحسب وكالة رويترز، أضاف المصدر أن المجموعة فوضت بنوك "بي.إن.بي باريبا" و"سيتي" و"جيه.بي مورغان" لإدارة الطرح.

وستكون السندات هي الأولى منذ أن أعلنت أو.سي.بي في عام 2022 عن استراتيجية بقيمة 13 مليار دولار للتحول الكامل إلى الطاقة المتجددة لتشغيل عملياتها الصناعية.

وتخطط الشركة أيضا للاستثمار في الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا وتستثمر في تحلية المياه.

وكان آخر طرح للسندات الدولية يصدر عن المجموعة عبارة عن إصدار على شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2021.