وبحسب إفصاح من الشركة للبورصة السعودية، الأحد، فقد ارتفعت أرباحها إلى حوالي 692 مليون ريال (184.5 مليون دولار) في الربع الأول، مقابل نحو 635 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنويع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وقالت الشركة إن إيراداتها ارتفعت في الربع الأول بنسبة 8 بالمئة إلى حوالي 5.5 مليار ريال بفضل المساهمة الإيجابية من قطاعي الألبان والدواجن، متوقعة الاستمرار في هذا الزخم الإيجابي على الإيرادات مدفوعا بالزخم الاقتصادي المستقر وتحسين السياحة بشكل عام.

وذكرت الشركة أن نمو أرباح قطاع الألبان والعصائر في الربع الأول جاء بسبب تحسن مبيعاتها بالأسواق الرئيسية بدول الخليج، ودخول 10 أيام من شهر رمضان المبارك في الربع الأول خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.

وقالت الشركة إنها تمكنت من تخطي التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري في الربع الأول من العام الجاي، مشيرة إلى أنه قد تم إدارة هذا الأمر بشكل جيد على المستوى التشغيلي المحلي.

وأشارت المراعي أيضا إلى أن سلع الألبان والأعلاف لا تزال مستقرة، على الرغم من بعض التأثيرات السلبية لخطوط الشحن البحرية الدولية، موضحة أنها ستواصل إدارة هذه المخاطر من خلاتل تحسين أنشطتها التحوطية والاستفادة من مخزونها الاحتياطي بشكل مناسب.