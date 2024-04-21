وفي الصين، خفضت تسلا السعر المبدئي للسيارة "موديل 3" إلى 231900 يوان (32000 دولار) من 245900 يوان سابقاً. وتراجع سعر "موديل واي" إلى 249900 يوان (حوالي 34500 دولار) من 263900 يوان، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

وكانت الشركة أعلنت أيضا عن خفض أسعارها في الولايات المتحدة، حيث يبلغ سعر أرخص نسخة من "موديل واي" حالياً 42990 دولاراً، مما يعيد السعر المبدئي للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وقلصت "تسلا " أيضاً سعر الإصدارين الآخرين الأعلى سعراً من "موديل واي" 2000 دولار، وخفضت سعر "موديل إكس" إلى أدنى مستوياته حتى الآن، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ.

ويأتي خفض تسلا لأسعار سيارتها في أكبر سوقين لها، في ظل بعض الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل المنافسة الكبيرة مع الصين، وتراجع سهم الشركة بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام بسبب القلق من تراجع المبيعات.

وأعلنت تسلا مؤخرا عن أول انخفاض في مبيعاتها على أساس سنوي منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا، إذ سلمت 386810 سيارات في الربع الأول، وهو ما جاء أقل بكثير من تقديرات المحللين.

ومن المقرر أن تعلن صانعة السيارات الكهربائية الأميركية عن أرباح الربع الأول في 23 أبريل الجاري.