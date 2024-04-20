في هذه المرحلة، يتعين أن يبدأ الفرد بوضع خطة مالية شاملة. عليه تحديد الأهداف المالية طويلة الأجل، مثل شراء منزل أو التقاعد المبكر، ووضع خطة لتحقيق هذه الأهداف. قد يكون من الأمور الحكيمة إنشاء ميزانية شهرية تساعده على مراقبة النفقات وضبط الإنفاق بما يتناسب مع دخله وأهدافه المالية.

هذه المرحلة هي أيضاً تمثل وقتاً جيداً للنظر في الاستثمارات. يمكن للافراد في هذه المرحلة العمرية البدء في بناء محفظة استثمارية تعكس مختلف الأصول مثل الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، وصناديق الاستثمار المشترك.

إدارة الديون أيضًا جزء مهم من إدارة الأموال في هذه المرحلة. إذ يتعين السعي لتقليل الديون بشكل مستمر وتسديد الديون ذات الفائدة العالية أولاً. كما قد تكون هناك حاجة أيضًا للبحث عن طرق لزيادة الدخل، سواء عن طريق تطوير مهارات الفرد المهنية أو استكشاف فرص عمل إضافية. مع عدم تناسي ضمان تأمين المستقبل المالي من خلال وضع خطة تقاعد تحقق الاستقرار المالي للفرد ولأسرته بعد انتهاء مسيرته الوظيفية.

أولويات المرحلة

وحول كيفية إدارة الأموال في مرحلة الأربعينات، نشرت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية تقريراً، تضمن عدداً من النصائح.

في الأربعينيات من العمر، يمكن أن تتراوح الأولويات المالية من رعاية الوالدين المسنين إلى تمويل أنشطة أطفالك ومستقبلهم.

من المحتمل أنك تشعر باستقرار أكبر مما كنت عليه في العشرينات أو الثلاثينيات من عمرك، ولكن قد لا تعرف أي تحركات مالية يجب عليك القيام بها عندما تقترب من سن الخمسين.

فيما يلي أربع خطوات يوصي المخططون الماليون المعتمدون باتخاذها مع أموالك خلال الأربعينيات من عمرك.

فتح حساب استثماري

إذا لم تفتح حساب وساطة خاضع للضريبة في العشرينات أو الثلاثينيات من عمرك، فإن الأربعينيات من عمرك هي الوقت المناسب للقيام بذلك، كما يقول أندرو فينشر، مستشار CFP والمستشار المالي في VLP Financial Advisors.

في حين أن التركيز على الأهداف المالية قصيرة المدى مثل إنشاء صندوق للطوارئ أو الأهداف طويلة المدى مثل الادخار للتقاعد أمر مهم، فإن فينشر يشجع الأشخاص في الأربعينيات من العمر على "التركيز على الوسيط" أيضاً.

يتيح لك حساب الوساطة شراء وبيع الأسهم والسندات وسحب الأموال في أي وقت، على عكس حساب التقاعد. ولكن سيتعين عليك دفع ضرائب على الأرباح من حساب الوساطة الخاص بك.

ويضيف فينشر أنه قد يكون من المفيد أيضاً ربط الأهداف بالأموال التي تستثمرها خلال السنوات الخمس القادمة أو نحو ذلك.

تأكد من وضع استثماراتك بشكل صحيح

يمكن أن يحمل الاستثمار في الأربعينات من العمر مخاطر أكبر مما كان عليه عندما كنت أصغر سناً، وتجني أموالاً أقل وكان لديك المزيد من الوقت للتعافي من أي أخطاء.

يقول جو كونروي، المخطط المالي المعتمد ومؤلف كتاب "عقود وقرارات: التخطيط المالي في أي عمر": مع زيادة حجم المحافظ الاستثمارية، يمكن أن تتفاقم الأخطاء أيضاً.

ولهذا السبب فإن الأربعينات من عمرك هي الوقت المناسب لإجراء فحص لجميع استثماراتك، سواء كان ذلك بمفردك أو مع مستشار مالي .

قم بتقييم أداء ممتلكاتك - وكذلك كيفية تخصيص أصولك - وتحديد ما إذا كانت استراتيجية الاستثمار الخاصة بك لا تزال تناسب أهدافك، مثل الادخار للتقاعد أو تغطية تعليم أطفالك.

تحقق من التغطية التأمينية الخاصة بك

إذا كان لديك أطفال أو معالين في الأربعينات من عمرك، فسوف ترغب في البحث عن بوليصة تأمين على الحياة لدعمهم، كما يقول فينشر.

ويضيف:"تأكد من أن لديك ما يكفي من التأمين على الحياة، بحيث إذا توفيت، يستطيع أطفالك تغطية أي نفقات كنت ستدفعها لأطفالك حتى سن 18 عاماً".

يوفر التأمين على الحياة محدد المدة تغطية لفترة زمنية محددة، غالباً ما تتراوح بين 10 و 30 عامًا، في حين يوفر التأمين على الحياة الدائم، التغطية لبقية حياتك.

يعد التأمين على الحياة لأجل محدد مناسباً بشكل عام للأشخاص الذين يبحثون عن تغطية مؤقتة وبأسعار معقولة، في حين أن التأمين الدائم على الحياة أكثر مرونة وله فوائد أعلى.

نظرًا لأنك تجني المزيد من المال في الأربعينات من عمرك، فقد ترغب أيضاً في التفكير في تأمين المسؤولية الشاملة الشخصية بالإضافة إلى التأمين على أصحاب المنازل والتأمين على السيارات. يقول فينشر إن التأمين الشامل على المسؤولية الشخصية يساعد على حماية أصولك ودفع الرسوم القانونية إذا تمت مقاضاتك بمبلغ يتجاوز التغطية التأمينية الحالية.

مقاومة التضخم في نمط الحياة

تريد أن تكون قادراً على الاستمتاع بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس في الأربعينات من عمرك، ولكن احذر من تضخم نمط الحياة، والذي يحدث عندما يبدأ الأفراد في إنفاق المزيد مع زيادة دخلهم.

يقول كونروي إن تضخم نمط الحياة أكثر شيوعاً بين الأشخاص في الأربعينات من العمر، ويمكن أن يضر بقدرتك على الادخار للمستقبل. إنه يشجع الناس على إيجاد التوازن بين ما يريدون وما يحتاجون إليه.

ويستطرد: "إذا كان لديك بقالة أصبحت أكثر تكلفة وكنت تقوم بترقية سياراتك لأنك حصلت على زيادة في العمل، فكل ما تفعله هذه الأشياء هو خلق مستوى معيشة أعلى، وهو أمر يصعب الحفاظ عليه لاحقًا".

نصائح ثمينة

في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه من أهم الإرشادات للأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين لإدارة أموالهم بشكل فعال وضع خطة مالية شاملة تحدد أهدافك المالية طويلة وقصيرة الأمد، مع تحديد الاستراتيجيات والخطوات لتحقيقها، وتشمل هذه الخطة:

إنشاء ميزانية شهرية وتحديد المعاش المالي المستهدف للتقاعد.

تقييم الاستثمارات من خلال مراجعة استثماراتك وتقييم أدائها ومخاطرها.

إعادة توزيع محفظتك الاستثمارية وضبطها لتتناسب مع أهدافك ومستوى المخاطرة الذي تستطيع تحمله.

ينصح بتنويع مصادر الدخل والاستثمارات. لا تعتمد فقط على دخل واحد، بل حاول اكتساب مصادر إضافية للدخل مثل الاستثمار في العقارات أو الأسهم أو إنشاء مشروع صغير فيساعد التنويع في تقليل المخاطر المالية.

الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار.

تقليل النفقات غير الضرورية وتحويل تلك الأموال إلى حساب التوفير أو الاستثمار.

سداد الديون بأسرع ما يمكن.

التخطيط للتقاعد حيث يكون وقتا مناسبا للتفكير في خطط التقاعد. قم بتقييم احتياجاتك المالية المستقبلية واحسب المبلغ الذي تحتاجه للتقاعد براحة مالية.

الحفاظ على التأمين حيث تأكد من أن لديك التأمين الملائم لحماية نفسك وأفراد عائلتك وممتلكاتك من المخاطر المحتملة.

ويضيف خضر: "من الضروري مراجعة وتحديث خطتك المالية بشكل منتظم، حيث تتغير الظروف المالية والشخصية مع مرور الوقت، وقد تحتاج إلى ضبط أو تعديل استراتيجيتك لتناسب تلك الظروف، علاوة على التعلم المستمر من خلال الاستثمار في نفسك حول المالية الشخصية والاستثمار، حيث هناك العديد من الموارد المتاحة مثل الكتب والمقالات والبرامج التعليمية عبر الإنترنت".

ويؤكد خضر أنه من خلال زيادة المعرفة المالية ستتمكن من اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومناسبة، مع ضرورة إنشاء ميزانية شهرية تحدد إيراداتك ونفقاتك بشكل مفصل.

مرحلة الحصاد

وبدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد ياسين أن مرحلة الأربعينات من عمر الشخص تعتبر هي مرحلة الحصاد بالنسبة له بعد بلوغه سنوات من البناء والتنميه في الذات والعمل الشاق من أجل وصوله إلى أهدافه، لذلك يقدم بعض النصائح لشخص في سن الأربعين، على النحو التالي:

يتعين عليك أن تكون مُحدداً في أهدافك بشكل مسبق قبل بدء هذه المرحلة.

البدء في مشروع خاص من رأس مالك تديره بنفسك.

الاستمرارية في التطوير والاستثمار في الذات.. التطوير يزيد الإنتاجية.

الاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب الاعمال قبل بدء مشروعاك الخاص، ومعرفة التحديات التي واجهتهم وكيف تعاملوا معها.

عدم تضييع الوقت واستغلاله بطريقة فعالة لجني مزيد من الأفكار والأرباح.

المشاركة بفعالية في المعارض والمؤتمرات والندوات التي تختص بمجال عمله، للاستفادة العملية منها ومعرفة الإصدارات والتحديثات الجديدة التي طرأت علي صناعته.

أن يكون الشخص قادراً على فهم طبيعة العمل الخاص به وتطويره ومن ثم في نهاية الأربعين يكون قادراً على توسيع نطاق نشاطه خارج المنطقة.

المسار الوظيفي

وإلى ذلك، يؤكد المحلل الاقتصادي الأردني، حسام عايش، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن سن الأربعين تعتبر مفصلية، ففيه يبدأ الشخص في جني ثمار عمله في سن العشرينات والثلاثينات، وفي نفس الوقت الاقتراب من نهاية مساره الوظيفي والتقاعد.

ويكمل عايش: "ذلك يستدعي ضرورة تعظيم مدخرات التقاعد وتنويعها، مع ضرورة المفاضلة بين أنواع مختلفة من الأصول لحفظ الأموال"، معتبراً أن التخطيط للتقاعد في هذه المرحلة هو نوع من الاستثمار.

ويؤكد عايش أن الشخص في الأربعينات مطالب بعدد من الأمور، منها: