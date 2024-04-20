وقال ماسك في منشور عبر منصة "اكس" التي اشتراها في نهاية عام 2022 "برأيي، لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة إكس".

واعتبر أنّ "قراراً مماثلاً يتعارض مع حرية التعبير. وهذا ليس ما تمثله الولايات المتحدة".

ويعتبر مسؤولون أميركيون كثر أن تيك توك تسمح لبكين بالتجسس على مستخدميها في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي السبت على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وعلى قانون بشأن الشبكة الاجتماعية.

وفي حال دخل القانون حيز التنفيذ، ستُجبَر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك ("بايت دانس") على بيعه في غضون بضعة أشهر وإلا سيُحظر من متجري تطبيقات "آبل" و"غوغل" الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم تيك توك الخميس "من المؤسف أنّ مجلس النواب يستخدم ذريعة المساعدات الأجنبية والإنسانية الكبيرة لإقرار قانون من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير لـ170 مليون أميركي".

وفي التعليقات الواردة تحت منشور ماسك الجمعة، أعرب مستخدمو "اكس" عن قلقهم من أن حظر تيك توك سيشكل سابقة يمكن استخدامها ضد شبكات اجتماعية اخرى.

ومن شأن القانون الموجه ضد شركة "بايت دانس"، أن يمنح الرئيس الأميركي سلطة تصنيف التطبيقات الأخرى على أنها تهديدات للأمن القومي إذا كانت دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة، تتحكم بها.