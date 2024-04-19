وقال إمير مويكيتش، محلل ائتماني في الوكالة :" نتوقع أن يتراوح نمو إجمالي إيرادات شركات التأمين الخليجية بين 5 بالمئة - 15 بالمئة في عام 2024، حيث من المرجح أن تكون شركات التأمين السعودية هي الأسرع نموا في المنطقة، كما ستظل الظروف الاقتصادية المواتية وتعديلات أسعار التأمين على المركبات والتأمين الطبي المحركات الرئيسية للنمو".

وسيستفيد الطلب على التأمين من الاستثمارات الجارية في مشروعات البنية التحتية، والنمو السكاني، والمبادرات التنظيمية، مثل توسيع نطاق التغطية التأمينية الإلزامية.

وفي الوقت نفسه، فإن تراجع تضخم مطالبات التأمين على المركبات وأنشطة التأمين على غير الحياة سيساعد شركات التأمين في الحفاظ على الهوامش.

وتوقعت الوكالة أن يستمر التوجه نحو عمليات الاندماج وزيادة رأس المال في عام 2024، نتيجة لفرض لوائح أكثر صرامة والمنافسة القوية على الأقل.

وبحسب ستاندرد آند بورز، من المرجح أن تظل الظروف الائتمانية لشركات التأمين الخليجية المصنفة مستقرة على نطاق واسع في عام 2024، بدعم من الهوامش الرأسمالية القوية وآفاق النمو والأرباح الكافية.