وتحقق هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية والتي حققت نمواً بنسبة تقدر بـ 7 بالمئة تقريباً وبزيادة بلغت نحو 6.35 مليارات ريال، ليبلغ إجماليها نحو 101,2 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 82.5 بالمئة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2024.

وشهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً ربعيًا بنسبة تقدر بـ 4 بالمئة تقريباً ليبلغ إجماليهم نحو 1,080,455 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع 2023، كما حققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة بـ 3 بالمئة تقريباً ،ليبلغ إجماليها 291 صندوقاً استثمارياً.

يشار إلى أن إجمالي أصول الصناديق الأجنبية بلغ نحو 21.396 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 17.5 بالمئة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

فيما بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية (المفتوحة) نحو 93.298 مليار ريال، وبعدد صناديق بلغت 267 صندوقاً، في حين بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية (المغلقة) نحو 29.3 مليار ريال. وبعدد صناديق 24 صندوقاً.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية حسب نوع الاستثمار على 9 أنواع استثمارية متنوعة جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول "الأسهم المحلية" بقيمة 27,904 مليار ريال، شكلت ما نسبته 22.8 بالمئة تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية.

وجاءت ثانياً، أصول "الاستثمارات العقارية" بقيمة 24,730 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 20.2 بالمئة تقريباً من إجمالي الأصول الاستثمارية.

ثالثاً، أصول الاستثمارات في "أدوات نقدية محلية" بقيمة 23,767 مليار ريال بنسبة شكلت 19.4 بالمئة تقريباً من الإجمالي.

وحلت رابعاً أصول الاستثمارات في "أدوات نقدية أجنبية" بقيمة 14,525 مليار ريال شكلت ما نسبته نحو 11.8 بالمئة تقريباً من الإجمالي الأصول الاستثمارية.

وجاءت خامساً، أصول الاستثمارات في "صكوك وسندات محلية" بقيمة 13.,787 مليار ريال شكلت ما نسبته 11.2 بالمئة تقريباً من الإجمالي.

وحلت سادساً، أصول الاستثمارات في "أصول محلية أخرى" بقيمة 10.994 مليار ريال شكلت ما نسبته 9 بالمئة تقريباً من الإجمالي.

سابعاً، أصول الاستثمارات في "أسهم أجنبية" بقيمة 3,497 مليارات ريال شكلت ما نسبته 2.9 بالمئة تقريباً من الإجمالي، وثامناً، أصول الاستثمارات في "سندات أجنبية" بقيمة 2,711 مليار ريال شكلت ما نسبته 2.2 بالمئة تقريباً من الإجمالي، وأخيراً بالمرتبة التاسعة أصول الاستثمارات في "أصول أجنبية أخرى" بقيمة 663 مليون ريال.