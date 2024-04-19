تم توقيع الاتفاق الخميس خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) في أبوظبي التي اختتمت فعالياتها.

وبالاستفادة من محفظة "سيمنس إكسيليريتور" (Xcelerator) ومنصتها السحابية "بيلدينغ إكس" (Building X)، ستطلق الدار أول نظام سحابي ذكي لإدارة المناطق في دولة الإمارات يغطي مجتمع سعديات غروف بأكمله.

ويشكّل ذلك الاستثمار الأهم عالمياً في التكنولوجيا الذكية لدعم مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات.

يرتكز النظام الجديد على نموذج تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS)، ويشمل ذلك توفير تحليلات متقدمة للطاقة بما يدعم خفض الانبعاثات تماشيا مع خطة الدار لتحقيق صافي انبعاثات صفري، كما يساعد قاطني المشروع على تبني أساليب حياة صديقة للبيئة والاستمتاع بتجربة مصممة خصيصا لضمان سعادتهم ورفاهيتهم الشخصية.

وستقوم أجهزة الاستشعار بمراقبة جودة الهواء ومستويات الضوضاء في المنطقة، في حين تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوير تقنيات متقدمة للصيانة التنبؤية وضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.

وسيقوم النظام أيضا بمراقبة دورات حياة الأصول وتحقيق التوأمة الرقمية بما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية في المنطقة، وسيتم دمج هذه الحلول ضمن لوحة معلومات مُعدّة خصيصاً مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل محفظة الدار بكاملها، بما في ذلك المشروعات الجديدة والحالية، ويساهم ذلك في اتساق معايير الجودة والكفاءة التشغيلية عبر محفظة الشركة مع ضمان رقابة مركزية وآمنة للبيانات.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير" "يمثل طرح أول نظام سحابي ذكي لإدارة المناطق في دولة الإمارات تقدما كبيرا في تطبيق التكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع في القطاع العقاري، كما تعكس شراكتنا مع سيمنس التزامنا الدائم بتعزيز جودة حياة الناس والحفاظ على البيئة عبر تطوير حلول حضرية مبتكرة ومستدامة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية”.

وأضاف "كما أن تطبيق هذا النظام في سعديات غروف يرسي معيارا جديدا للحياة الذكية في أبوظبي، ونتطلع إلى توسيع نطاق استخدامه عبر جميع أنحاء المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات وخارجها".

من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الإمارات والشرق الأوسط "يسرنا التعاون مع الدار في هذا المشروع الرائد"، موضحا أنه "باستخدام أحدث عروض سيمنس إكسيليريتور، منصة الأعمال الرقمية المفتوحة التي تساهم في تسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي، ستتمكن الدار من إدارة محفظتها الاستثمارية بكفاءة أكبر، وتوفير بيئة أكثر راحة وأماناً لقاطني وزوار سعديات غروف".

وسيؤدي التطبيق العملي لنظام تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تبسيط عمليات إدارة الأصول، الأمر الذي يوفر معايير معيشية رفيعة المستوى للقاطنين ويحقق أعلى مستويات الأداء للمستأجرين التجاريين في سعديات غروف.

يقع مشروع سعديات غروف في قلب المنطقة الثقافية بأبوظبي، ومن المتوقع أن يشكل نموذجا يحتذى للمشاريع المستقبلية الذكية والمستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم.

يتضمن المشروع مجمع أعمال مكون من 4 مبان للمكاتب التجارية من الفئة أ بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 26 ألف متر مربع.

يشمل المشروع كذلك 78 ألف متر مربع من مساحات التجزئة القابلة للتأجير، بما في ذلك منافذ مجتمعية للبيع بالتجزئة، وجادتين للمتاجر، ووجهة تسوق مركزية تجسد جميعها مفاهيم جديدة للتجزئة والترفيه وتناول الطعام في الإمارة.