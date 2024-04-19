وتواجه مصر أزمة اقتصادية ممتدة خفت حدتها في الأسابيع الأخيرة بعد إتمام صفقة استثمارية غير مسبوقة مع صندوق سيادي إماراتي والاتفاق على قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

وحدد التسعير الثابت الجديد سعر رغيف الخبز السياحي وزن 25 و40 و80 جراما عند 50 قرشا (0.0104 دولار) و75 و150 قرشا على الترتيب.

كما تحدد سعر الخبز الأفرنجي (الفينو) وزن 35 و70 جراما عند 100 و150 قرشا على الترتيب.

وينتج القطاع الخاص في مصر الخبز السياحي، وهو غير مدعم.

وأعلن الأسعار الجديدة ممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

ويتراوح معدل التخفيضات بين 25 بالمئة إلى 40 بالمئة.

وبلغ التضخم في مصر مستويات مرتفعة في العامين الماضيين نتيجة نقص حاد في العملة الأجنبية وما تبعه من خفض في قيمة الجنيه.

وارتفعت أسعار الخبز السياحي خاصة بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والذي تسبب في تعطيل صادرات القمح عبر البحر الأسود.