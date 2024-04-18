يأتي هذا الترخيص بعد الإصدار الأولي لترخيص "الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق" الذي حصلت عليه بينانس في يوليو 2023.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لـ "بينانس": "يعزز حصولنا على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" بشكل ملحوظ التزامنا التام بتطوير المشهد المالي من خلال الامتثال والابتكار.. ويؤكد التزامنا بمبادئ الشفافية والامتثال التنظيمي والنمو المسؤول في مجال الأصول الافتراضية ويشهد على روح الابتكار السائدة في دولة الإمارات، التي تواصل جهودها لتبني القدرات الاقتصادية والتحويلية لتقنيات البلوكتشين بما ينفع ويدعم نمو المقيمين فيها".

وأضاف : "سيتيح انتقال بينانس من ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق إلى ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية إمكانية توسيع عروض منتجاتها وخدماتها لتشمل سوق التجزئة، بالإضافة إلى المستثمرين المؤهلين والمؤسسات"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال أليكسندر شحادة، مدير عام بينانس في دبي: " حصولنا على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" خطوة أساسية تؤكد التزامنا بتوفير خدمات آمنة ومتوافقة وعالية المستوى لمستخدمينا وتشير بوضوح إلى مكانة دبي وما تتسم به من تفكير استشرافي يتبنى ويستوعب الإمكانات المالية التي توفرها تقنيات البلوكتشين".

وسيسمح هذا الترخيص لبينانس بالتركيز على تنويع خدمات التداول، ما يتيح للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات المشاركة في منتجات الهامش والمشتقات، ومن بينها العقود والخيارات الآجلة، وتقتصر هذه الخدمات حاليًا وبشكل صارم على الخدمات التي تستوفي معايير المستثمر المؤهل.