وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً ما يعدّ دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 بالمئة عام 2023، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة العام الماضي 1379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر إن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 بالمئة من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.

ورفعت السعودية تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال (حوالي 2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023.