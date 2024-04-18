وقالت "أدنيك"، إن الصفقة تمثل ركنا أساسيا من استراتيجيتها وستساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل السعودية، متوقعة أن ينجم عن الصفقة زيادة في عملاء التجزئة المتعاملين مع الشركة حيث أن عملاء التجزئة مكون رئيسي من قاعدة عملاء الشركة المستهدفة.

وأضافت الشركة في بيان منفصل على موقعها الإلكتروني: "سيكون بمقدور الشركة الآن إطلاق عملياتها التشغيلية النشطة في أكبر سوقين للتأمين وأسرعهما نمواً في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا".

وبحسب إفصاح الشركة، فإن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اشترت الحصة المستهدفة في أليانز السعودي الفرنسي، من شركات "أليانز يوروب بي في" و"أليانز فرانس إس ايه" و"أليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد".

يذكر أن أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية وهي مدرجة في السوق المالي السعودي وتعمل في قطاع التأمين، وقد تم تحديد سعر السهم في الصفقة بمتوسط 16.3075 ريال، وفقا للإفصاح.

وقالت "أدنيك" التي تأسست عام 1972 إن الصفقة تم إغلاقها بتاريخ 17 أبريل، وإنها قامت بتمويل الصفقة من خلال مواردها المالية الداخلية.

يذكر أن الشركة سجلت مؤخراً واحدة من أعلى الأرباح في تاريخها وصلت إلى 401.2 مليون درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 12.18 بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2022.