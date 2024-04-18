وبحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا فقط أو 0.15 بالمئة إلى 87.42 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 82.75 دولار للبرميل.

وهوى الخامان القياسيان بثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن الطلب على الوقود هذا العام أقل من المتوقع في ظل ضعف النمو الاقتصادي في الصين وارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

ووفقا لتقديرات جيه.بي مورغان، بلغ متوسط ​​استهلاك النفط العالمي منذ بداية أبريل وحتى الآن 101 مليون برميل يوميا بما يقل بمئتي ألف برميل يوميا عن توقعات البنك. ومنذ بداية العام زاد الطلب بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، ما يقل عن توقعات البنك في نوفمبر بالانخفاض مليوني برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه، يستبعد المستثمرون قيام إسرائيل بالرد على الهجوم الذي شنته إيران بطائرات مسيرة وصواريخ في 13 أبريل. وشنت إيران هذا الهجوم انتقاما من هجوم جوي اتهمت إسرائيل بشنه على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل وأسفر عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين.

ووفقا لبيانات رويترز فإن إيران ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن شأن تراجع حدة صراعها مع إسرائيل تقليل احتمالات تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

كما أدى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى كبح الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، وذلك مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بأن تزيد المخزونات 1.4 مليون برميل.