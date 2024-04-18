ووقع الاتفاقية كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانويل توفار وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له بهذه المناسبة..أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا يجسد نهج دولة الإمارات الثابت في بناء جسور التعاون الفاعل والمثمر مع دول العالم، بهدف تحفيز التبادل التجاري والاستثماري، وبما يسهم في تعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد..وذلك انطلاقاً من إيمان الإمارات الراسخ بأن التعاون الدولي البنّاء في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيل بتعزيز الاستقرار والسلام وجودة حياة الشعوب في العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات: إن الشراكة الجديدة بين دولة الإمارات وكوستاريكا تؤكد الحرص المتبادل على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية الطموحة بما يدعم أهداف البلدين التنموية.

من جانبه أعرب الرئيس رودريغو تشافيس روبلز عن سعادته بإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا والتي تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما .. مؤكداً أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وتتماشى مع أهداف بلاده الاستراتيجية في التوسع نحو أسواق جديدة.

وعبر عن ثقته بأن هذه الشراكة الاقتصادية ستوفر الكثير من فرص التجارة والاستثمار بما يعزز رخاء الشعبين الصديقين وازدهارهما.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية.. الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

وتعد "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا" أحدث اتفاقية تبرمها الدولة ضمن استراتيجيتها الجديدة للتجارة الخارجية، والهادفة إلى توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، وفتح أسواق جديدة لصادراتها، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وممراً عالمياً للسلع والخدمات.

تهدف الإتفاقية - وهي الأولى لكوستاريكا مع إحدى دول الشرق الأوسط - إلى البناء على العلاقات التجارية المزدهرة بين الإمارات وكوستاريكا، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية مسار نموها الصاعد خلال السنوات الماضية لتسجل في نهاية عام 2023 زيادة بنحو 7 بالمئة مقارنة بما كانت عليه عام 2022، و31 بالمئة مقارنة بعام 2021.