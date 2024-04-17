وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 21 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 89.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو 19 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 85.17 دولار للبرميل.

وأسعار النفط في نزول منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.

ولا يتوقع المحللون أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيرانية بسبب الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة.

وتراجع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، أمس الثلاثاء عن تقديم أي إشارات على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة مما بدد آمال المستثمرين في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير هذا العام.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، زادت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، الساعة 1430 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.