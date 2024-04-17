وقالت الشركة في بيانها، الأربعاء، "تؤكد شركة "طاقة" أنها تجري مناقشات مع شركة كريتريا الإسبانية القابضة فيما يتعلق بالتعاون المحتمل فيما يتعلق بشركة ناتورجي، كما تؤكد أيضًا أنها تجري مناقشات مع صندوقي الاستثمار المباشر "سي في سي" (CVC) و"جي آي بي" (GIP) فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على أسهمهما في "ناتورجي". وفي حالة حدوث مثل هذا الاستحواذ، فسيؤدي ذلك إلى تقديم عرض لجميع أسهم ناتورجي.

في سياق متصل، أوقفت اللجنة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية المشرفة على أسواق المال الأربعاء التداول على أسهم شركة ناتورجي للطاقة في انتظار الكشف عن معلومات مؤثرة.

وقالت مجموعة كريتريا الإسبانية القابضة الثلاثاء إنها تجري محادثات مع مجموعة استثمارية تتفاوض مع كبار المساهمين في مجموعة ناتورجي للطاقة للتوصل إلى اتفاق شراكة محتمل.

وذكرت صحيفة سينكو دياس الإسبانية الثلاثاء نقلا عن مصادر في السوق لم تكشف عنها أن شركة طاقة الإماراتية تجري محادثات مع أكبر 3 مساهمين في ناتورجي ومن ضمنهم كريتريا لبحث فرص استحواذ محتمل.