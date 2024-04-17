وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي إن أحدث بيانات التضخم، التي جاءت مرتفعة لثلاثة أشهر على نحو مفاجئ، لم تمنح صناع السياسات الثقة الكافية لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب. وقال إن البنك قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد، 1.7 بالمئة.

وقال وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، إن الرياض "ستمضي قدما إلى حد بعيد" في الاستثمار بمشروعات في باكستان، وذلك بعد أيام من إعلان إسلام اباد أن المملكة تعهدت بتسريع وتيرة استثمارات قيمتها خمسة مليارات دولار.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات 1.1 بالمئة وتراجع سهم البنك التجاري 2.1 بالمئة.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن. وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي شنته مطلع الأسبوع على الرغم من الدعوات الدولية لضبط النفس.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1 بالمئة.

واستقر المؤشر الرئيسي لبورصة دبي وسط تداولات متقلبة.