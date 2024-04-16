وقال المكتب المركزي للإحصاء الثلاثاء في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 بالمئة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 بالمئة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 بالمئة.

واندلعت الحرب منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 بالمئة في الصادرات، وبنسبة 26.9 بالمئة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 بالمئة في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 بالمئة في الواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة83.7‭‭ ‬‬ بالمئة.

وأفاد المكتب الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7 بالمئة في مارس من 2.5 بالمئة في فبراير.