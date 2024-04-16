وقال يون في بداية اجتماع لمجلس الوزراء إن التوتر في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على أسعار النفط العالمية وهو ما يؤثر بدوره كثيرا على اقتصاد كوريا الجنوبية وسلسلة التوريد.

وتابع دون الخوض في تفاصيل "يجب أن يكون هناك رد وقائي على عوامل الخطر المختلفة التي يمكن أن تنشأ".

وأضاف يون أن 60 بالمئة من النفط الذي تستورده كوريا الجنوبية يعبر من خلال مضيق هرمز.

وقال "الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل وارتفاع أسعار النفط سيؤدي بشكل مباشر إلى صعود الأسعار بالنسبة لنا".