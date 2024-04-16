تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0355 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2387.11 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2403.90 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطا من التضخم من جديد.

وصعد الذهب بنسبة 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1025.43 دولار للأونصة.