وقالت الهيئة العامة للإحصاء الاثنين، إن معدل التضخم في المملكة على أساس شهري قد انخفض - 0.1 بالمئة.

وفقا لبيانات الهيئة، جاءت أسعار الإيجارات للمساكن كأكبر مؤثر في زيادة التضخم السنوي في شهر مارس، حيث ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8 بالمئة.

وسجلت إيجارات المنازل في السعودية ارتفاعا بنسبة 10.5 بالمئة خلال مارس، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8 بالمئة.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بـ 2.4 بالمئة. وارتفعت أسعار الترفيه والثقافة بـ 0.7 بالمئة بسبب زيادة أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.1 بالمئة.

في حين انخفضت أسعار قسم النقل لتسجل - 1.8 بالمئة بسبب تراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 3 بالمئة.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.