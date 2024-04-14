وقال أحدهما إن السفينة التي تدعى "كلوديا جاس" نُقلت إلى ميناء شرم الشيخ. وذكر المصدران أن الناقلة كانت فارغة وتعرضت لعطل في المحرك.

وقالت وزارة البيئة المصرية، الأحد، إن حالة طوارئ بيئية فرضت في منطقة جنوب سيناء تحسبا لأي تلوث أو تسرب من السفينة الجانحة.

وأوضح البيان أن جهاز شئون البيئة تلقى بلاغا عن وجود شحط لمركب غاز علي شعب "رأس نصراني" بمدخل خليج العقبة، وأن الرئيس التنفيذي للجهاز علي أبو سنة قام بتفقد الحادث ومتابعة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة.