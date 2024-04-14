وأضافت في بيان لوكالة رويترز أن الشركة، التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، ستعمل أيضا على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل المنظور.

وكانت الشركة قد قالت بالفعل يوم الجمعة إنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 أبريل ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.

وأعلنت شركات الطيران الكبرى في منطقة الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها كما اضطرت إلى تغيير مسارات بعض الرحلات الأخرى.