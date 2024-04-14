وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، تراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 304 مليارات دولار، ما يعادل 15.05 بالمئة فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يعد المستوى الأدنى منذ العام 1993 وأحد أفضل المستويات عالميا.

وكان الدين الخارجي الروسي بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وشكل 91 بالمئة من حجم الاقتصاد الروسي.

وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي الروسي حتى 1 أبريل الجاري إلى 2.1 ألف دولار في أدنى مستوى منذ عام 2005، وأحد أفضل المستويات عالميا، في الوقت الذي تم تسجيل أعلى مستوى في حصة الفرد من الدين الخارجي لروسيا في العام 2013، حين بلغ المؤشر 5072 دولار.