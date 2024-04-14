وهبط مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنحو 1.8 بالمئة إلى مستوى 12557 نقطة، كما انخفض مؤشر قطر الرئيسي 1.3 بالمئة، وهبط مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.79 بالمئة، وتراجع مؤشر بورصة مسقط 0.19 بالمئة.

في المقابل ارتفع مؤشر بورصة تل أبيب، بنحو 0.3 بالمئة عند افتتاح جلسة اليوم.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل.

وجاء هجوم طهران على إسرائيل ردا على ضربة جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري. وفاقم الهجوم الإيراني المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.