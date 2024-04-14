وتعمل شركات الطيران على إلغاء رحلات وتحويل مسار أخرى بعد الهجوم الذي شنته إيران بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية.

وقال الأردن والعراق ولبنان إنهم أعادوا فتح المجالات الجوية، الأحد، بعد إغلاقها في وقت متأخر أمس السبت مع شن إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقا في المنطقة.