وكانت الدول الثلاث أعلنت ليل السبت الأحد إغلاق مجالها الجوي ووقف حركة الطيران.

في بيان صدر الأحد، أكدت سلطة الطيران المدني في العراق "فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد"، مؤكدة أن "فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق".

في لبنان، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لوكالة فرانس برس "نحن استأنفنا الرحلات منذ الساعة السابعة صباحاً (الرابعة ت غ) ونترقب الأمور". وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني بيانا بهذا الخصوص.

وفي الأردن ، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو لقناة "المملكة" الرسمية، إنه "جرى إعادة فتح الأجواء الأردنية وعودة الأمور إلى طبيعتها وإلغاء القرار السابق بإغلاق المجال الجوي ضمن تقييم للمخاطر العملياتية الحالية وتقييم الأمور بشكل عام".

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

وقال مسؤولان أمنيان إقليميان إن الأردن، الذي يقع بين إيران وإسرائيل، وضع دفاعاته الجوية في حالة تأهب لاعتراض أي طائرة مسيرة أو صاروخ ينتهك مجاله الجوي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مقاتلات أميركية وبريطانية شاركت في إسقاط بعض الطائرات المسيرة التي كانت موجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود العراقية السورية.