وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري احتجزت السفينة إم.إس.سي أري "MSC Aries" التي قالت إنها مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي ايال اوفل، صاحب شركة زودياك ماريتايم "Zodiac Maritime" ومقرها لندن.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في منشور لها على منصة "إكس"، إن السفينة "مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي".

وأضافت أن "السفينة كانت في طريقها إلى الهند"، وفق الإذاعة.

شركة الشحن الدولية زودياك ماريتايم، قالت في بيان، إن إم.إس.سي هي المدير والمشغل التجاري للسفينة التي استولت عليها السلطات الإيرانية اليوم.

وقالت الشركة التي يملك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر جزءا فيها "إم.إس.سي هي المسؤولة عن جميع أنشطة السفينة بما فيها عمليات الشحن والصيانة. ملكية السفينة المحتجزة تعود لشركة جورتال شيبينج كونها الممول وتم تأجيرها لشركة إم.إس.سي تأجيرا طويل الأجل. وجورتال شيبنج تابعة لزودياك ماريتايم".

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، السبت، إن الحرس الثوري سيطر على السفينة إم.إس.سي أريس التي قالت إنها "مرتبطة بإسرائيل" وإنه يجري نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة واحتجزتها.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسباً لهجوم إيراني محتمل رداً على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، إن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها.

وأضاف كاتس "نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حركة حماس وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي".

وقال "أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على الفور".

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة.

وقال دانيال هاجاري في بيان "إيران ستتحمل العواقب في حالة اختيارها المزيد من التصعيد... إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر.. مستعدون أيضا للرد".