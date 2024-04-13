وأغلق المعدن النفيس تعاملات الجمعة على انخفاض بنحو 1.2 بالمئة، ليصل سعره في المعاملات الفورية إلى 2344.37 دولار للأونصة وذلك بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2419.79 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.63 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند التسوية إلى 2374.1 دولار.

وتشهد أسعار الذهب فورة من الارتفاعات لتصل المكاسب منذ بداية العام إلى أكثر من 13.6 بالمئة، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.