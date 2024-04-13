وانخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بأكثر من واحد بالمئة وسجلت خسائر خلال الأسبوع.

ووفقا للبيانات، خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 1.46 بالمئة ليغلق عند 5123.41 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 1.62 بالمئة إلى 16175.09 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1.24 بالمئة إلى 37983.24 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.56 بالمئة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.45 بالمئة، وكذلك المؤشر داو جونز الصناعي الذي تراجع بنسبة 2.37 بالمئة.