وأفاد المعهد بأن التضخم في مارس حدث أساسا بسبب الزيادة الموسمية في أسعار السلع المصنعة والارتفاع الطفيف في أسعار التبغ.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي بلغ 2.4 بالمئة بما يتوافق مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.2 بالمئة في مارس بعد ارتفاعها 0.9 بالمئة في فبراير.

وزادت أسعار الطاقة 3.4 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادتها 4.3 بالمئة في فبراير، ويعكس تباطؤ الصعود انخفاض أسعار الغاز وتباطؤا في أسعار الكهرباء.

وذكر المعهد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في مارس 1.7 بالمئة مقارنة بارتفاع 3.6 بالمئة في فبراير، مضيفا أن هذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يتراجع فيه تضخم أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار الخدمات في مارس 3.0 بالمئة مقارنة مع 3.2 بالمئة في الشهر السابق.