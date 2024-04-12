وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي 0.4 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم القيادية 1.1 بالمئة.

وقاد مؤشر الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ تقدم اثنين بالمئة إثر ارتفاع طفيف في أسعار المعادن الأساسية.

وارتفعت الأسهم في الاقتصادات الكبرى بالمنطقة، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بما يتراوح بين 0.5 بالمئة و1.0 بالمئة.

وهوى سهم فارتا 32.6 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر 2022 بعد أن قالت شركة صناعة البطاريات الألمانية إن خطط إعادة الهيكلة لديها ستفشل في تحقيق الربحية بحلول عام 2026.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.8 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات نمو الناتج الاقتصادي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير وتعديل قراءة يناير بالرفع.