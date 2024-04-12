وسجل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا 2.3 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 2.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.

وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 3.3 بالمئة في مارس انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير.

وتراجعت أسعار الغذاء 0.7 بالمئة على أساس سنوي وكذلك انخفضت أسعار الطاقة 2.7 بالمئة في مارس، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وزادت أسعار الخدمات بشكل عام 3.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي.