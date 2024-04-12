وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد توقع تراجع الصادرات 2.3 بالمئة بسبب ارتفاع نسبة الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا التوقع بعد ارتفاع الصادرات بنسبة 7.1 بالمئة في يناير- فبراير، كما توقع الاستطلاع نمو الواردات بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بـ 3.5 بالمئة تحققت في الشهرين الأولين من العام.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 58.55 مليار دولار في مارس، مقارنة مع فائض متوقع قدره 70.2 مليار دولار في استطلاع رويترز.