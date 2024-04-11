وقالت غورغييفا خلال حدث استضافه المجلس الأطلسي في واشنطن إن الصين يمكن أن تعزز إنتاجها الاقتصادي بنحو 20 بالمئة في السنوات المقبلة إذا تبنت نصيحة صندوق النقد الدولي.

وأضافت "ندرك أن هناك قطاعات في الاقتصاد الصيني على مدى سنوات كان لديها طاقة فائضة".

وأردفت قائلة "من الضروري تطوير الطلب المحلي ثم تحويل المزيد من الاقتصاد نحو الخدمات، حتى لا يستمر هذا كمشكلة بالنسبة للصين".