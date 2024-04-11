وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجع بواقع 11 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية وبلغ 211 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.